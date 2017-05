Homem é preso em Rio Verde com pistola do Paraguai

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (10) por porte ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu na BR 452, quilômetro 1, no município de Rio Verde.

O acusado, que transitava em uma Hilux, passava por abordagem de rotina quando os agentes encontraram, em um porta-objetos atrás do banco do motorista, uma pistola de calibre 380, um carregador e 13 munições. Segundo o condutor, a arma foi adquirida no Paraguai, há cerca de dois anos e era usada para defesa pessoal do mesmo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil, em Rio Verde, já que não possuía o registro da pistola e nem o porte de armas de fogo.