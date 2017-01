Homem é preso em laboratório de drogas com R$ 100 mil roubados de caixas eletrônicos em Goiânia

Um homem com várias passagens pela polícia foi preso no sábado (7), em um laboratório de drogas com R$ 100 mil roubados de caixas eletrônicos, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o Grupamento de Intervenções Rápidas Ostensivas (Giro) chegou ao laboratório, que fica no Setor Fonte Nova, após os militares abordarem duas mulheres em um carro onde estava o documento de um homem com passagem por ameaça e lesão corporal.

No laboratório, os policiais apreenderam dois quilos de cocaína, uma balança de precisão digital, uma prensa usada para embalar a droga e R$ 1,7 mil em espécie. Ainda durante a abordagem, foi encontrado mais de R$ 100 mil enterrados no quintal da casa.

O homem, o dinheiro, os objetos e a droga foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.