Homem é preso em Goiânia após esfaquear ex e seu atual companheiro por não aceitar fim de namoro

Antônio Ricardo Souza Gonçalves, acusado de atacar ex-namorada e seu atual companheiro com uma faca no setor Negrão de Lima, em Goiânia

Antônio Ricardo Souza Gonçalves, de 29 anos, foi preso, na noite desta terça-feira (11), no setor Pontakayana, em Goiânia, depois de tentar matar a ex-namorada e o atual namorado dela. A tentativa do duplo homicídio aconteceu no apartamento da vítima, no setor Negrão de Lima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem invadiu o apartamento da vítima e viu ela com o namorado, momento em que teria esfaqueado o casal. A mulher, identificada como Helen Deis Domingas da Silva, de 24 anos, foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e não há informações sobre o seu estado de saúde. O homem, Luiz Carlos Fabrete, também foi socorrido e levado a uma unidade de saúde.

O autor do crime foi preso próximo de onde morava. A polícia conseguiu informações com testemunhas sobre onde ele poderia ser encontrado e foi até a casa do suspeito. No entanto, ele não foi localizado no endereço. Mas no momento em que os policiais estavam saindo do local, o autor passou em uma motocicleta em frente da sua casa e fugiu após perceber a presença da PM. Os policiais perseguiram o suspeito, que foi preso depois de cair da moto. Ele confessou para polícia que cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-namorada.

Depois de preso, o homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).