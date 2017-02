Homem é preso em Goiânia ao tentar enviar sementes de maconha pelos Correios

Um homem de 32 anos foi preso na quarta-feira (1), ao tentar enviar sementes de maconha pelos Correios no Jardim América, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Federal, o produto era negociado pela internet e cada pacote tinha de duas a cinco sementes, custava entre R$ 50 e R$ 180 e o pagamento era feito via depósito bancário.

Segundo o delegado Bruno Gama, o homem, que se identificou como um consultor financeiro autônomo, ia semanalmente aos Correios depositar as drogas usando nomes falsos de remetentes. Após monitoramento da polícia, ele foi preso ao chegar em uma agência com 13 pacotes de sementes de maconha.

A PF suspeita que o homem enviava os entorpecentes para vários estados desde o fim de 2016. “Ele diz que comprava o tablete de maconha e separava as sementes para vender. O que sobrava desse processo, ele fumava”, explicou o Bruno Gama.

O delegado disse ainda que o processo funcionava como uma empresa, já que tinha uma marca, site, página em rede social e ainda negociava abertamente as sementes, disponibilizando a conta bancária para os clientes efetuarem o pagamento.

Ainda de acordo com a PF, há uma suspeita de que funcionários dos Correios tenham participação no processo. “Ele postava as correspondências sempre na mesma agência e quando esses pacotes chegavam à central, eram identificados e a polícia era acionada para investigar”, contou Gama.

A assessoria de imprensa dos Correios informou que a Polícia Federal já faz um trabalho de investigação sobre o envio de drogas por correspondência e a empresa colabora com as investigações.

O homem vai responder por tráfico de drogas e a polícia também vai investigar os nomes e endereços que estavam nos envelopes. Essas pessoas podem ser investigados por uso de drogas ou por tráfico.