Homem é preso em flagrante por venda de diplomas falsos em Goiânia

André Vinicius de Ferreira Lima foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) em Goiânia na operação “Sem Estudo” para investigar e prender responsáveis pela venda de diplomas de ensino médio e de certificados de conclusão de cursos técnicos. Ele responderá pelo crime de receptação, já que, segundo a PC, era a pessoa responsável pela entrega dos referidos certificados aos clientes. A idade do homem não foi revelada.

Os diplomas eram vendidos pelo valor de R$ 350 e entregues em domicílio. A comercialização ocorria através do aplicativo WhatsApp, sendo que o anúncio dispensava aos interessados terem que frequentar as aulas. As investigações continuam pela Polícia Civil com o objetivo de identificar os fraudadores. Em um dos anúncios ele afirmava que conseguia falsificar qualquer curso técnico do Brasil. Veja o anúncio na íntegra:

Trabalho com todos os cursos técnicos existentes no Brasil, porém, não dou aulas. Dou o certificado de conclusão com histórico e grade de disciplina para quem já tem experiência na área que deseja o curso.