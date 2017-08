Homem é preso em flagrante com 50 mil comprimidos de medicamentos em Inhumas

Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (16), com mais de 50 mil comprimidos de medicamentos de forma ilegal em Inhumas.

Segundo a Polícia Civil (PC), as investigações sobre o caso levaram seis meses. Quando a equipe chegou ao laboratório, outras duas pessoas estavam no local, mas de acordo com o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, elas foram apontadas como funcionários contratados pelo suspeito.

A polícia informou que os medicamentos eram adquiridos de forma ilegal, sem notas fiscais. Posteriormente os remédios eram reembalados e postos novamente em circulação. A PC ainda vai apurar a destinação dos medicamentos.

Conforme as investigações, os medicamentos apreendidos tinham sido proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O laboratório responsável deve ser notificado pela polícia.

O homem preso em flagrante já responde por tráfico de drogas e receptação de veículo roubado. Ele é suspeito de causar danos à saúde pública e já tinha sido indiciado também por manter uma farmácia clandestina que vendia produtos naturais sem registro na Anvisa.