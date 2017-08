Homem é preso em bar após atropelar e estuprar jovem a caminho de hospital

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada de domingo (27), em um bar, em Governador Valadares (MG), suspeito de atropelar e estuprar uma moça de 18 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz bateu o carro na jovem, que tinha saído de uma boate no centro da cidade e ia para casa, ofereceu ajuda pra levá-la ao hospital e no caminho para a unidade de saúde, desviou e levou a vítima para um matagal. No local, após asfixiá-la, colocou a mulher desacordada no porta-malas do veículo e foi até um hotel, onde amarrou o corpo dela e cometeu o abuso sexual.

Depois da agressão, ele deixou a moça perto de uma faculdade e ela chamou a polícia e recebeu ajuda médica.

No bar, onde foi encontrado, o suspeito confirmou o atropelamento, mas negou o estupro. Ele foi detido e está sendo investigado.