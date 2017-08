Homem é preso em banheiro de shopping suspeito de estuprar jovem de 14 anos

Na noite deste domingo (27), um homem de 37 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 14 em um shopping de Juazeiro do Norte, no Ceará. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, um vídeo feito por clientes do centro de compras mostra o momento em que o homem é preso — ele aparece ao lado do garoto enquanto sobe a bermuda. Na mesma gravação, o suspeito diz se tratar de um “mal-entendido” e nega o crime.

O homem foi levado à delegacia, onde os pais do garoto e o próprio adolescente prestaram depoimento. A polícia também informou que o suspeito já responde pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato.