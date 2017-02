Homem é preso e adolescentes apreendidos com carro roubado do Uber em Goiânia

Um jovem de 18 anos foi preso e dois rapazes de 16 e 17 anos foram apreendidos na noite de segunda-feira (20), com um veículo roubado do Uber e uma arma de fogo, na Vila Maria Luiza, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe abordou um adolescente de 17 anos com um Ford Ka prata, que foi roubado de um Uber no último domingo (19). Aos policiais, o suspeito confessou que teria cometido o crime com mais dois homens e que moravam em uma casa no mesmo bairro.

Na residência, a PM encontrou os outros suspeitos que confessaram que o rapaz de 18 anos solicitou o Uber para praticar o crime. Ainda dentro da casa, a polícia encontrou um revólver calibre 38 usado pelo trio para realizar assaltos.

Durante o roubo do carro, ainda de acordo com a polícia, a vítima foi mantida refém. Os três foram autuados na Central de Flagrantes da Polícia Civil