Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de roubar carros em Goiânia

Um homem foi preso e um menor de idade apreendido suspeitos de roubar alguns veículos em Goiânia, na madrugada desta terça-feira (28).

Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla praticava o crime utilizando um Chevrolet Prisma. Eles roubaram dois veículos nos setores Jardim Guanabara e Criméia Oeste. A polícia chegou até os ladrões porque o celular de uma das vítimas ficou no carro roubado, e por meio do GPS do aparelho, o veículo foi localizado.

Os dois carros que foram roubados e o veículo utilizado pela dupla estavam parados na Praça do Trabalhador, no setor Norte Ferroviário. Ao perceberem a chegada da polícia, os dois homens deixaram os veículos e tentaram fugir em um táxi, mas foram alcançados e presos. Com eles a polícia encontrou ainda uma arma de fogo.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes da capital.