Homem é preso duas vezes no mesmo dia em Goiânia

Um homem foi preso, na noite de segunda-feira (6), após fugir com um carro roubado e trocar tiros com policias militares, no setor Central, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe encontrou um Fiat Strada branco roubado e ao pedir para parar, o motorista fugiu e disparou tiros contra os policiais. Durante a fuga o homem bateu o veículo em um muro na Rua 20-A e após a colisão, desceu do carro e se rendeu. No veículo, a polícia encontrou um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas e com numeração raspada.

Ainda segundo a PM, o homem já tinha sido preso, na tarde do mesmo dia, com seis aparelhos celulares. A mãe dele pagou a fiança e ele foi liberado. A polícia recebeu ainda uma denúncia de que na casa do homem, no setor Goiânia II, havia drogas. Ao chegar ao local foi encontrada uma porção de maconha.

Em continuidade a ocorrência, a polícia chegou na Rua 1, na Vila Isaura, onde encontrou um veículo roubado e sem placas.

Ele e os objetos roubados foram encaminhados para a Central de Flagrantes da capital.