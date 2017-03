Homem é preso com quase meia tonelada de droga em hotel de São Miguel do Araguaia

Um piauiense de 60 anos foi preso na noite de segunda-feira (13), com 425 kg de maconha em um hotel, em São Miguel do Araguaia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal de Gurupi (TO) e a Polícia Militar de Araguaçu (TO), informaram que uma caminhonete estaria com vários quilos de droga em São Miguel do Araguaia.

Em um hotel da cidade, uma equipe da PM encontrou o suspeito e uma Chevrolet S-10 preta roubada, que estava carregada com 383 pacotes de maconha, totalizando 425 kg da droga, uma pistola calibre .9mm, 15 munições, R$ 3.042,00 em espécie, joias e relógios, aparelhos celulares, DVD e mochilas com roupas femininas.

Segundo a PM, o suspeito já tinha mandado de prisão em aberto e foi encaminhado ao presídio municipal.