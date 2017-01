Um homem foi preso com vasos que continham pés de maconha no Eixo Anhanguera, próximo ao terminal Padre Pelágio, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar (PM), após o suspeito ser abordado os policiais encontraram com ele cerca de meio quilo do entorpecente. O homem confessou aos policiais que tinha uma plantação de maconha. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia