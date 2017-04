Homem é preso com notas falsas em Goiânia e entrega outros integrantes de quadrilha

Cinco homens foram presos com mais de R$ 40 mil em notas falsificadas, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, Jhonnatan Fonseca Ferreira, 28 anos, foi abordado no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás durante a madrugada. Ele tinha mandado de prisão em aberto por roubo.

Na abordagem ele apresentou um documento de identificação falso e estava com R$ 3 mil reais em notas de R$ 100,00 falsas. No apartamento dele, os policiais localizaram Edson de Assis Soeiro Arouxa que confessou ser o fabricante das notas.

Ainda no apartamento de Jhonnatan, os policiais encontraram produtos ilícitos como máquinas de cartões de crédito, cartões clonados, comprovantes de compras ilícitas dentre outros.

De acordo com a PM, no Toyota Etios do suspeito de fabricar as notas foram localizados mais R$ 3 mil falsificados. Os dois suspeitos contaram que o dinheiro falso seria repassado a um terceiro que estava esperando em uma camionete Evoque em um posto de combustíveis.

A equipe da Rotam foi até o local e lá prendeu Bruno Barbosa da Silva e Bruno Vieira Lima, 29 e 24 anos. Eles confessaram que vendiam passagens aéreas adquiridas com cartões clonados e faziam o repasse das notas falsas.

O último suspeito foi preso em um apartamento na T-14. Jhonnatan indicou que Cláudio Roberto de Oliveira Seabra também fazia parte do esquema. Equipes da Rotam encaminharam os presos para a sede da Polícia Federal, em Goiânia, onde foram autuados.