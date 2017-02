Homem é preso com fuzil em casa em Anápolis

Um homem foi preso com um fuzil calibre 556, em Anápolis, na região central do Estado, na madrugada desta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado durante um patrulhamento de rotina no Bairro São Carlos. Ele estava em atitude suspeita na porta de uma casa. O homem foi identificado e a polícia averiguou que ele tem passagem por tráfico de drogas. A arma estava nos fundos da residência.

De acordo com polícia, o homem disse que não morava no local onde a arma foi localizada. Mas os objetos pessoais dele estavam no imóvel. O suspeito disse que a arma seria de outro homem. A polícia acredita que o preso deve pertencer a uma quadrilha especializada em grandes roubos que veio do Estado da Bahia.