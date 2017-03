Homem é preso com dez máquinas caça-níqueis em Valparaíso de Goiás; assista

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (17), com dez máquinas caça-níqueis no setor Jardim Oriente, em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o delegado Rafael Abrão da Polícia Civil, o suspeito é proprietário de um bar e nos fundos existe um corredor que dava acesso a sua residência. Na casa, havia três cômodos reservados as máquinas caça-níqueis.

O homem instalou uma central de monitoramento com câmeras de segurança na fachada de casa para tentar driblar possíveis ações da polícia. Porém, o local vinha sendo monitorado pelas autoridades. O suspeito não reagiu com a chegada das autoridades.

Durante a abordagem, também foi apreendida uma quantia em dinheiro e apreendida uma máquina que seria usada para fazer apostas do “Jogo do Bicho”.

Segundo o delegado, o homem é reincidente na contravenção. Há cerca de três anos, ele foi preso com máquinas caça-níqueis.

O suspeito está sendo autuado por exploração de jogos de azar pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc).