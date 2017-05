Homem é preso com cocaína escondida na cueca em Goiânia

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (5) com 22 papelotes de cocaína na Avenida Frei Miguelino, no Bairro Goiá, região Oeste da Capital.

De acordo com a Polícia Militar, das 22 porções da droga, 14 foram encontradas em um bolso falso na roupa íntima do suspeito.

A polícia informou que, inicialmente, durante a abordagem, os policiais encontraram apenas 8 papelotes de cocaína com ele.

Ao chegar no Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, foi encontrado o compartimento falso na cueca do rapaz onde estava o restante da droga.

Ele foi conduzido a Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas.