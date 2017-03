Homem é preso com carro roubado que seria usado no transporte de 500 kg de maconha

Um homem de 27 anos foi preso na tarde de terça-feira (14), com um Toyota Corolla branco roubado, na GO-341, em Mineiros.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento na rodovia, a equipe deu ordem de parada ao veículo, mas o motorista fugiu no sentido Mineiros. Logo depois, perto da cidade, a equipe do policiamento local atravessou uma carreta na pista e impediu que o Toyota Corolla prosseguisse.

De acordo com a PM, o motorista foi detido e foi constatado que o veículo foi roubado no dia 12/07/2016, em Goiânia. Segundo o suspeito, ele receberia R$ 2 mil para entregar o carro em Campo Grande (MS), onde seria "recheado" com 500 kg de maconha.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Mineiros, onde foi autuado em flagrante por receptação, adulteração de sinais identificador de veículo e resistência.