Homem é preso com caneta que atira

Na noite da última quinta-feira (25) um homem de 29 anos foi detido depois que a polícia identificou que ele estava em posse de uma arma dissimulada conhecida como "caneta-revólver". O objeto apreendido pode disparar balas calibre 22 e, portanto, é considerado uma arma letal.

O caso foi registrado na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que Francisco Josimar Mendes dos Santos, de 29 anos, foi abordado na Rua Geraldo Virino após apresentar atitude suspeita ao perceber a aproximação dos agentes da Companhia de Policiamento com Cães do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Estado, que faziam ronda no local. As informações foram repassadas ao UOL.

Durante a revista, os policiais apreenderam uma caneta e identificaram, após análise, que esta se tratava de uma arma de fogo dissimulada de uso restrito.

De acordo com o delegado André Franco, o suspeito alegou em depoimento que estava com o objeto no intuito de se proteger de desafetos. Francisco Josimar, que já responde a um processo por roubo, foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No momento, o homem está detido no 29º Distrito Policial de Pajuçara

O que diz a lei

Conforme o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), do Ministério do Exército, em seu artigo 16 inciso 9, são de uso restrito das Forças Armadas as armas de fogo dissimuladas, conceituadas como tais os dispositivos com aparência de objetos inofensivos, mas que escondem uma arma, tais como bengalas-pistola, canetas-revólver e semelhantes.