Homem é preso com caminhonete sem documentação e mais de R$ 12 mil na GO-070

Um homem foi preso na quinta-feira (9), com um veículo com sinais de adulteração, placa com lacre rompido e mais R$ 12.510,00, na GO-070.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante o bloqueio em um trecho da rodovia, foi abordado um Toyota Hilux, onde foi encontrado R$ 12.510,00 mas o condutor não soube explicar a origem. O motorista também não apresentou a documentação da caminhonete e durante a busca foi verificado adulteração de sinais e placa com lacre rompido.

De acordo com a polícia, o homem já tem passagens por receptação, desacato, posse de entorpecentes, entre outros, e foi encaminhado à Central de Flagrantes onde foi autuado mais uma vez por receptação. A importância foi entregue ao delegado de plantão que ratificou o flagrante.