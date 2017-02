Homem é preso com caminhão tanque roubado na BR-060

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (7), com um caminhão tanque roubado, em Corumbá de Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela cidade, os policiais encontraram o veículo que foi roubado na manhã de ontem, na BR-060, perto de Acreúna.

Segundo a PM, dentro do caminhão havia um dispositivo bloqueador de sinais de radio e celular "capeta" ligado e funcionando, juntamente com as notas fiscais de aproximadamente 35 mil litros de combustível.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista não tem passagens pela polícia. Ele foi preso em flagrante por receptação e encaminhado para a delegacia de Corumbá de Goiás.