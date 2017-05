Homem é preso com 91 pedras de diamantes avaliadas em R$ 900 mil em Jataí

Um homem de 31 anos foi preso com uma carga de diamantes avaliada em R$ 900 mil, na BR-364, em Jataí, na região sudoeste do Estado, no final da noite dessa quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi abordado em fiscalização de rotina. Ele seguia de Vilhena, em Roraima, para a capital mineira. Os policiais encontraram com ele 91 pedras de diamantes.

O homem disse para a polícia que trocou uma caminhonete pelas pedras e que elas seriam comercializadas em Belo Horizonte. Ele não portava documentação legal dos diamantes e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Jataí.