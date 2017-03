Homem é preso com 40 kg de maconha em Anápolis

Um homem foi preso na quarta-feira (1), com cerca de 40 kg de maconha, no setor Escala II etapa, em Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela Vila Jaiara, uma motocicleta estacionada na Praça Bartolomeu Nunes de Oliveira chamou atenção por ter as mesmas características de denúncias de que uma moto estaria sendo usada para o tráfico de drogas na região.

De acordo com a polícia, o homem foi abordado e com ele, foram encontradas 10 porções de crack. O suspeito teria dito que havia mais droga guardada em sua casa, no setor Escala II etapa. No local, a PM encontrou 42 tabletes de maconha guardados em uma mala de viagem.

A droga e o homem foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis.