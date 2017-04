Homem é preso com 2 kg de crack escondidos dentro de forno elétrico em ônibus na BR-153

Um rapaz de 24 anos foi preso com 2 kg de crack escondidos dentro de um forno elétrico que estava em uma mala de viagens em um ônibus, no km 194 da BR-153, em Uruaçu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de rotina no veículo que seguia para Tucuruí (PA), os agentes suspeitaram do nervosismo do homem, que se mostrou incomodado ao responder as perguntas. Em seguida, segundos os policiais, ele mentiu afirmando que só levava uma bagagem de mão, que continha algumas peças de roupa, o que foi desmentido quando os policiais verificaram sua passagem. Na revista na mala do suspeito, a PRF encontrou apenas um forno elétrico dentro de uma caixa de papelão e foi liberado para seguir viagem.

Minutos depois, um outro agente informou que o homem também havia sido abordado no dia anterior enquanto trafegava como passageiro de um veículo. Na ocasião, ele teria mostrado um documento com dados diferente e se apresentou por outro nome. Então, os policiais resolveram ir atrás do ônibus, e foi feita uma segunda abordagem. Na bagagem do suspeito os policiais encontraram a droga distribuída em dois tabletes escondidos no forno elétrico que estava na mala.

Ainda de acordo com a PRF, ele confessou que havia comprado a droga de um outro homem por R$ 12 mil cada tablete. O negócio teria sido feito na rodoviária de Goiânia e seria comercializada por ele mesmo em Alvorada (TO). O homem foi preso por falsidade ideológica e tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.