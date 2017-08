Homem é preso com 1.700 peças de calça jeans roubadas de confecção em Goiânia

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (16), com aproximadamente 1.700 peças de calça jeans roubadas de uma confecção localizada no setor Jardim Colorado, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), minutos após o roubo, a equipe encontrou três homens descarregando calças de um Fiat Fiorino, que estava dentro de uma casa com portão aberto no setor São Carlos.

Quando os policiais entraram na residência, dois suspeitos conseguiram fugir pulando muros, mas um dos comparsas foi preso com um revólver na cintura e duas munições intactas. Com ele, a PM também encontrou R$ 34,50 em espécie, uma folha de cheque no valor de R$ 400 e um aparelho celular.

Já dentro do carro, a polícia apreendeu as 1.700 peças de calça jeans roubadas da confecção. Todo o material apreendido e o suspeito foram levados para a Central de Flagrantes de Goiânia.