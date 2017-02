Homem é preso após tentar roubar cofre de lotérica em Goiânia

Um homem de 25 anos foi preso depois de tentar furtar o cofre de uma agência lotérica, no Setor Central, na capital, durante a madrugada desta quarta-feira (1).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou no local por um espaço entre a porta e a parede. A PM estava em patrulhamento na região e foi acionada para ir até a lotérica. O homem foi flagrado depois de tentar roubar o cofre e não conseguir sair novamente da agência.

O suspeito não portava documentos. Com ele os policiais encontraram uma mochila com várias ferramentas usadas no arrombamento. O homem preso foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.