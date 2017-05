Homem é preso após tentar matar atual companheiro da ex-namorada com golpes de chave de fenda

Paulo Pereira da Costa, de 30 anos, foi preso nesta terça-feira (16), em Anápolis, pela Polícia Civil (PC). Paulo é acusado pela prática dos crimes de ameaça, no qual a vítima é sua ex-namorada, e tentativa de homicídio em desfavor do atual companheiro da moça.

Segundo a PC, no último dia 4 de maio, Paulo presenciou sua ex-companheira e o namorado juntos e, então, desferiu vários golpes de chave de fenda no rapaz. Em decorrência dos fatos a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis, Aline Vilela, representou pela prisão preventiva do agressor, o que foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário.

Após a prisão, Paulo foi conduzido para a Unidade Prisional do município, onde permanece à disposição da Justiça.