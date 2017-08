Homem é preso após ser flagrado arrombando supermercado no Jardim Goiás

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), depois de ser flagrado por câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, arrombando um supermercado no Jardim Goiás, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma viatura foi acionada quando o suspeito foi visto arrombando as portas do estabelecimento e os policiais conseguiram encontrar ele na Marginal Botafogo, no Setor Leste Universitário.

De acordo com a PM, o homem estava com vários relógios, jóias e dinheiro, totalizando R$ 7 mil. O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado.