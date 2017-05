Homem é preso após furto em carro perto de igreja no Setor Bueno

Um homem de 45 anos, foi preso na noite de domingo (7), com vários objetos furtados de um veículo, na Rua T-3, próximo da Igreja Videira, no Setor Bueno, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela via, os policiais encontraram um homem em atitude suspeita e na abordagem, ele tentou fugir, mas foi alcançado e nada foi encontrado com ele.

Segundo a polícia, quando o homem estava perto de um Honda Fit, a PM percebeu que o vidro traseiro do carro estava quebrado. Logo depois, o suspeito disse que estava em um VW Santana estacionado atrás. Dentro deste automóvel, a polícia encontrou várias bolsas, cortinas e lençóis.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito disse que quebrou o vidro do Honda Fit e furtou todos aqueles objetos, que estavam no veículo. No VW Santana também foram encontradas cerca de 50 chaves de vários modelos de carros.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado por furto.