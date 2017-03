Homem é preso após fingir ser bombeiro para conseguir emprego em hospital

Um homem, de 40 anos, foi preso no setor Barragem 10, em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, após fingir ser um bombeiro para tentar conseguir emprego. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (31).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava fardado com o uniforme operacional do Corpo de Bombeiros de Brasília. Ele se passava por “Tenente Pantoja” para conseguir trabalhar em um hospital no setor de emergência.

Ele foi preso em flagrante por falsidade ideológica. Os policiais descobriram que o suspeito já tinha praticado o mesmo crime em outras regiões do DF.