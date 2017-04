Homem é preso após fazer “cavalo de pau” em frente à delegacia de Ceres no feriado

Um homem foi preso em Ceres depois de realizar um “cavalo de pau” em frente à delegacia, durante o feriado da Semana Santa. Após ingerir bebida alcoólica em uma festa de cavalgada, Evandro Rodrigues Gama passou a efetuar manobras arriscadas pelas ruas da cidade. A idade dele não foi divulgada pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Matheus Melo, o homem chegou a realizar “cavalos de pau” em frente à delegacia do município. O caso aconteceu na noite de sábado (15). Evandro foi preso em flagrante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa. O rapaz pagou fiança de mais de R$ 4 mil para responder ao processo em liberdade. O veículo, no entanto, segue apreendido.