Homem é preso acusado de estuprar e engravidar enteada de 14 anos, na Região Oeste de Goiás

Investigações da Polícia Civil levaram à prisão um homem suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 14 anos, em Piranhas, na região oeste de Goiás. Sebastião Pereira dos Santos, de 44 anos, teve seu mandado de prisão preventiva cumprido na quarta-feira (24).

De acordo com as investigações, Sebastião mantinha um relacionamento com a mãe da adolescente há oito anos. A família vivia em uma propriedade rural, nas proximidades da cidade de Piranhas, onde o suspeito prestava serviços. Após a jovem passar mal, a mãe levou a filha ao médico, que constatou a gestação. Pressionada, a garota contou à mãe que já havia sido abusado pelo padrasto por duas vezes.

O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe procurou a Polícia Civil para que as providências fossem tomadas. A vítima foi ouvida por agentes da Polícia Civil de Piranhas, com a presença do Conselho Tutelar, e afirmou que nunca consentiu com os atos sexuais. Segundo relatos da adolescente, o homem passou a ameaçá-la após os abusos.

Após a jovem ser submetida a uma perícia da Polícia Técnico-Científica de Iporá, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. Sebastião foi localizado pelos policiais na casa de sua mãe, para onde se mudou após pedir demissão da fazenda onde trabalhava. Na delegacia, ele alegou que as relações aconteceram com o consentimento da menina.