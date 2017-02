Homem é preso acusado de abuso sexual contra sete crianças da mesma família em Goianésia

Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de manter relação sexual com uma criança de oito anos em Goianésia, 175 km de Goiânia. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município também acusa o homem de ter praticado atos libidinosos com outro vulnerável de quatro anos, além de exibir filmes pornográficos para outras cinco crianças e se masturbar na frente delas. O preso é companheiro da avó das vítimas.

A mãe de uma das vítimas denunciou o caso e as investigações revelaram que o investigado abusou sexualmente de duas netas da companheira, de quatro e oito anos. As vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito, onde ficou comprovado que a menina 8 anos apresentava sinais de abuso sexual.

As meninas descreveram com detalhes como ocorreram os abusos e ainda contaram que o acusado ameaçou matar uma delas caso contasse sobre os crimes.

A delegada responsável pelo caso, Poliana Bergamo, reuniu provas e pediu a prisão preventiva do acusado. O criminoso vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e se condenado, pode pegar de 26 a 84 anos de prisão.