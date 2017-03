Homem é morto por engano em Goiânia

Um homem foi morto por engano em um bar no setor Dourado, em Goiânia. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (12). De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), a vítima estava no estabelecimento comercial quando um carro estacionou próximo ao local e os ocupantes do veículo atiraram contra o homem.

A suspeita é de que os criminosos procuravam outra pessoa que estava ali no momento do crime. A vítima não tinha passagens pela polícia e as investigações devem começar somente nesta segunda-feira (13) para saber a autoria ou a motivação do caso.