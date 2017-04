Homem é morto por diversos disparos de calibre 38 em Goiânia

Henrique Bernardes Baião da Silva, de 24 anos, foi morto por disparos de arma de fogo na Avenida Consolação, na Vila Adélia, em Goiânia. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (10). De acordo com um Policial Militar (PM), a vítima entrava em uma loja quando foi recebida por vários tiros. Ainda segundo o PM, o homem tem 16 passagens pela polícia.

As testemunhas disseram não saber se os disparos foram efetuados de dentro ou de fora do estabelecimento comercial. A munição era de calibre 38. Agentes da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foram acionados para apurar o caso no local.