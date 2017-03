Um homem de 33 anos foi morto com quatro tiros na tarde desta sexta-feira (3), em Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia.

Familiares contaram à Polícia Militar (PM) que a vítima morava em Goiânia, mas teria ido para a casa de um familiar em Hidrolândia para despistar supostos rivais.

Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas.

A Polícia Civil do município vai investigar as causas e autoria do assassinato.