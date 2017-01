Homem é morto após roubar arma de PM e tentar fugir em Anápolis

Um homem de 40 anos foi morto a tiros por policiais militares nesta terça-feira (24), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O caso aconteceu na Avenida Contorno, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito havia sido detido por furto e conseguiu roubar a arma de um dos agentes quando estava dentro da viatura, sem algemas. Ele ainda abriu a porta do veículo e tentou fugir, mas foi perseguido pelos policiais e atingido por um tiro.

O delegado Renato Rodrigues, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), informou que o preso furtou equipamentos eletrônicos em um estabelecimento comercial.

"Algumas pessoas o acompanharam, viram ele entrando em uma casa e acionaram a PM. No local, foram encontrados os objetos furtados. Ele foi colocado no banco de trás e durante o trajeto para a delegacia, avançou no coldre do motorista para tentar roubar a arma dele", afirmou o investigador ao G1/Goiás.

Segundo Rodrigues, nesse momento, houve uma luta corporal e a arma acabou disparando dentro do carro, atingido o assoalho. O homem ainda conseguiu tomar o revólver e fugir. O policial que estava de carona desceu e efetuou vários disparos, um desses atingiu o homem.

"Nós vamos ouvir os dois policiais nesta tarde para apurar se houve algum excesso por parte deles. Também estamos em busca de imagens de câmeras de segurança verificar o que de fato ocorreu", falou.

Sem algemas

O major Rodrigo Bispo explicou que os policiais decidiram levar o suspeito no banco de trás e sem estar algemado com base em uma determinação da Justiça que permite a situação.

"Existe a questão da Súmula Vinculante do Supremo [Tribunal Federal], que proíbe o uso de algemas em casos onde o elemento não ofereça risco à sua segurança, em primeiro lugar, e, posteriormente, da sociedade e dos policiais. Hoje a gente trabalha usando o bom senso", argumentou.

Ele destacou ainda que o suspeito colaborou com a abordagem e afirmou que ele não foi conduzido à delegacia no porta-malas da viatura - chamado de cubículo - porque os produtos do furto estavam no local.

A PM vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o fato.