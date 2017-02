Homem é morto a tiros no Setor Aeroporto em Goiânia

Um homem de 28 anos foi morto a tiros na Rua 59-A, no Setor Aeroporto, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (6).

Pedro Henrique Aparecido Soares estava próximo a uma praça quando foi ferido. Testemunhas disseram à polícia que os autores fugiram em um carro preto. Ele trabalhava como agente funerário.

A polícia vai investigar a relação entre a profissão da vítima e a motivação do crime. A familia acredita que o assassinato foi planejado porque Pedro Henrique recebeu uma ligação de uma pessoa que marcou um encontrou com ele perto do local onde foi morto.