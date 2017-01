Um homem de 37 anos foi morto a tiros no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (2).

A Polícia Civil informou que a vítima estava em uma casa de shows que fica na Rua 31. Depois de sair do local, a vítima foi alvejada. As testemunhas do caso não disseram como o crime teria ocorrido.