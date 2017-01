Homem é morto a tiros enquanto ia visitar familiares no Jardim Europa, em Goiânia

Atualizada às 10h16 - 22/01/2017

Um homem identificado como Danilo Dourado da Silva, de 26 anos, foi morto durante um assalto na rua Suécia, no Jardim Europa, em Goiânia. O crime aconteceu no fim da noite do último sábado (21).

De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Danilo ia visitar parentes quando foi abordado por criminosos. Ele teria reagido e os suspeitos atiraram nele. O celular e a carteira do rapaz foram levados pelos autores.

O delegado Ernani Oliveira Cazer esteve no local do crime, mas como foi considerado um latrocínio (roubo seguido de morte), o caso será repassado para a Delegacia de Investigações Criminais (Deic) apurar.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para fazer patrulhamento e está tentando localizar os criminosos.