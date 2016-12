Um homem foi morto a tiros na tarde deste sábado (24), em frente a uma distribuidora de bebidas, na Rua 70, no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi alvejada por vários disparos, não resistiu e morreu no local.

Policiais civis do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) estão no local para colher provas. Ainda não há informações sobre as causas ou autoria do assassinato.