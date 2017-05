Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (11), na Rua 55, no Setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Moradores contaram à Polícia Militar que ouviram pelo menos dois disparos.

A vítima foi encontrada caída ao chão ao lado de sua motocicleta por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Policiais civis do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) estiveram no local e vão investigar as causas e autoria do crime.