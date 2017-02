Um homem de 27 anos foi morto a tiros após um assalto na casa dele, na manhã deste domingo (5), em Anápolis, na região central do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, a família da vítima estava em casa quando dois bandidos entraram. A casa fica no Bairro Jundiaí. A vítima se assustou com a movimentação na casa e foi baleada na cabeça. Ninguém foi preso.