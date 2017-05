Homem é indiciado por furtar centenas de documentos do Arquivo Histórico de Goiás; veja vídeo 🎥

Uma denúncia anônima em janeiro deste ano sobre o desaparecimento de centenas de documentos do Arquivo Histórico de Goiás iniciou uma investigação, que durou cinco meses, e resultou no indiciamento de Tayrone Zuliani de Macedo por furto.

Tayrone já cumpriu pena pelos crimes de Maria da Penha, lesão corporal e ameaça. Ele morava com a mulher, que não desconfiava de nada. O indiciado pesquisou e furtou os documentos entre 2005 e 2011. Ele arquivava, de forma inadequada, os documentos no quarto do casal atrás de um armário e dentro do móvel.

Para o delegado do 1º Distrito Policial de Goiânia, ele contou que estudava na Universidade Federal de Goiás (UFG) e as pesquisas seriam para sua tese de doutorado intitulada “Crime e Criminalidade no Planalto Central”. Mas a orientadora dele informou que a tese iria trabalhar a questão da “Violência no Sertão”. A versão de Tayrone foi descartada pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi afastado do doutorado, pois ultrapassou (jubilou) o tempo determinado para a conclusão do trabalho acadêmico. Ainda de acordo com a polícia, todos os documentos foram recuperados e entre eles estavam arquivos que contavam a própria história da Polícia Civil em Goiás.

O suspeito prestou depoimento e foi liberado, caso condenado pode cumprir pena de um a quatro anos.