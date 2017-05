Homem é espancado dentro de bar após dizer que era o mais bonito do bairro

Uma discussão sobre beleza gerou uma briga com espancamento em um bar no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, capital do Amazonas, na noite da última terça-feira (23).

Segundo o G1 Amazonas, um autônomo de 46 anos, não identificado, estava no estabelecimento com um grupo de amigos e afirmava ser "o homem mais bonito do bairro", além de atrair os olhares das mulheres. Enquanto falava, outro homem também não identificado entrou no bar, acompanhado por quatro pessoas, e deu um empurrão no autônomo.

Testemunhas confirmaram que, após o empurrão, o agressor disse "o mais bonito sou eu", dando início a uma briga generalizada depois de um revide. Os quatro homens que estavam junto com o primeiro agressor espancaram o autônomo, que teve escoriações pelo corpo e ficou com hematomas nos olhos.

Atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), o rapaz espancado foi levado a um hospital da região e liberado na manhã desta quarta (24).