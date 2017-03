Homem é esfaqueado na Marginal Botafogo, em Goiânia

Um homem foi esfaqueado na tarde desta sexta-feira (10), na Alameda Marginal Botafogo, em Goiânia. Todos os sentidos da via estão congestionados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e de acordo com a equipe, a vítima foi atingida com golpes de faca nas costas, no peito e nas nádegas. O helicóptero da corporação vai encaminhar o homem, que está em estado grave, para uma unidade hospitalar.

O crime aconteceu entre a ponta da Avenida Anhanguera e Rua 21, no setor central. Vários motoristas e pedestres que passavam pela região, pararam para filmar e fotografar a cena.

A Polícia Militar (PM) está no local para apurar a autoria ou a motivação do crime.