Homem é encontrado morto dentro de casa em Goiânia

Um homem identificado como Maurício Rodrigues de Melo, de 48 anos, foi morto a facadas dentro de casa na noite da última sexta-feira (7). No entanto, segundo a Polícia Civil, o corpo dele foi localizado por vizinhos somente no começo da noite deste sábado (8).

O homem morava sozinho no Setor Residencial Sonho Dourado, em Goiânia. Os vizinhos estranharam luzes acesas e portas abertas e então pularam os muros e se depararam com o corpo dele no próprio quarto. De acordo com a polícia, os suspeitos pela morte de Maurício colocaram fogo no cômodo.

As chamas atingiram parcialmente o corpo da vítima e a cama onde ele foi deixado. A polícia constatou no local do crime que trata-se de um latrocínio, já que foram levados o carro da vítima e alguns aparelhos eletrônicos que estavam na casa.

Ainda não há informações sobre os suspeitos do crime e o caso deve ser repassado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).