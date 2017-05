Homem é encontrado morto com tiros nas costas e no peito em Valparaíso de Goiás

Um homem, identificado como Emanuel, foi encontrado morto neste sábado (6), em uma casa no loteamento Pacaembu em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que o rapaz era usuário de drogas e fazia pequenos furtos na região. Ainda de acordo com a PM, no corpo do homem havia disparos de arma de fogo nas costas e no peito.