Homem é detido e moradores colocam fogo em barracos durante reintegração de posse no Parque Atheneu

Um homem foi detido por tentar agredir uma conselheira tutelar durante a reintegração de posse do Parque Carmo Bernardes, no setor Parque Atheneu, região sudeste de Goiânia, na manhã desta terça-feira (10). Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Além dos servidores da prefeitura, estão no local várias viaturas da Guarda Civil Metropolitana e representantes do Conselho Tutelar para retirar as crianças da área. Alguns ocupantes foram autorizados a desmontar os barracos, enquanto outros foram demolidos. A ação é acompanhada por vários moradores que estão em negociação com os representantes dos órgãos presentes.

Um funcionário da Secretaria Municipal de. Assistência Social (Semas) contou que todas as famílias já foram cadastradas na habitação e na assistência social. Esta é a quarta vez que fazem a retirada e desta vez os móveis dos ocupantes estão sendo levados para o depósito municipal.

Equipes da Celg desligaram a energia e estão retirando os postes instalados de forma irregular. Funcionários da prefeitura constataram que várias cisternas foram furadas pelos ocupantes.