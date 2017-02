Homem é denunciado por nove estupros cometidos na região metropolitana de Goiânia

Jacó Silva do Nascimento foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás suspeito de ter cometido nove estupros e roubos cometidos nos municípios de Trindade, Goianira, Goiânia e Aparecida de Goiânia, entre agosto e dezembro de 2016. O homem tinha um modo de agir comum: ele saia de moto à procura das vítimas e, portando uma arma de brinquedo, abordava as mulheres, as quais escolhia por estarem sozinhas e em locais com pouca movimentação de pessoas.

Ao se aproximar das vítimas, simulava que se tratava de um roubo, exigindo que entregassem o celular. Contudo, além de pegar o celular, ele obrigava a vítima a colocar um capacete (para não levantar suspeita), ordenava que ela montasse na garupa da motocicleta e a levava para um lugar ermo. A violência sexual sempre acontecia mediante ameaças de morte às mulheres.

Em alguns casos o homem roubou o telefone das vítimas e, posteriormente, vendeu os aparelhos. Todas as vítimas apontadas na denúncia reconheceram o denunciado, já que, após a abordagem inicial, ele sempre tirava o capacete, sendo possível a identificação do acusado.

Os crimes ocorreram durante o dia, geralmente entre 7 e 14 horas. No modo de agir também era costumeiro. O homem voltava com as vítimas para o local onde inicialmente tinha feito a abordagem e reiterava as ameaças para elas vítimas não procurassem a polícia.

Jacó foi preso em Trindade no dia 15 de dezembro e permanece recolhido na unidade prisional do município.